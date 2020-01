Tunisia smentisce la presenza di droni sul suo spazio aereo

Il ministero tunisino della Difesa ha smentito le informazioni riportate da alcuni media a proposito dell'intercettazione di droni. In una nota il dipartimento afferma "che i droni in questione non sono entrati nello spazio aereo tunisino ma che stavano volando al confine, all'interno del territorio libico". Tunisi ha ribadito che unità militari sono schierate al confine con la Libia, e sono pronte a "sparare su tutti gli oggetti sospetti".