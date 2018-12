Tunisia rifiuta pratica rimpatri forzati dei propri migranti dall'Ue

"La Tunisia rifiuta categoricamente le espulsioni forzate dei propri migranti irregolari dai paesi d'accoglienza". Lo ha detto il ministro tunisino degli Affari sociali, Mohamed Trabelsi, in apertura di un seminario sul tema migratorio, precisando che il governo sostiene i loro diritti all'accesso ai servizi di base e all'integrazione nei paesi di accoglienza e non accetta il loro ritorno a meno che essi non abbiano manifestato questa intenzione.