Tunisia, Parigi: inaccettabili violenze polizia su giornalisti

Afp

La Francia descrive come inaccettabile la violenza della polizia tunisina contro i giornalisti avvenuta durante le manifestazioni contro il presidente Kais Saied di venerdì. "Diversi giornalisti, in particolare corrispondenti della stampa francese e internazionale, sono stati vittime di violenze mentre seguivano le manifestazioni a Tunisi il 14 gennaio 2022. Ciò non è accettabile", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri francese.