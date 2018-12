Tunisia, giornalista precario posta vide su Fb e poi si dà fuoco

Abderrazak Zorgui, giovane reporter tunisino di Telvza tv, si è suicidato per protestare contro le precarie condizioni di lavoro nel suo Paese. Poco prima di darsi fuoco nella piazza dei Martiri a Kasserine aveva postato un video su Facebook in cui spiegava le ragioni del suo gesto. Nel video lanciava un appello ai disoccupati della regione a scendere in piazza per reclamare il loro diritto al lavoro e ad un futuro migliore.