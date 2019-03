Tunisia, chiesta alla Francia l'estradizione del genero di Ben Ali

Le autorità tunisine hanno inviato alla Francia la richiesta per l'estradizione di Belhassen Trabelsi, genero dell'ex presidente Zine El Abidine Ben Ali, arrestato in Francia nei giorni scorsi. Lo ha riferito il ministero della Giustizia di Tunisi in un comunicato. Trabelsi era oggetto di 43 mandati di arresto internazionali e di 17 tunisini. Fuggì dalla Tunisia a bordo di uno yacht verso l'Italia con i familiari il 14 gennaio 2011.