Tunisia, arrestata opinionista che in tv ha ironizzato sul Paese

Le forze dell'ordine tunisine hanno arrestato Sonia Dahmani, avvocato e nota opinionista locale, rifugiatasi all'interno della sede dell'Ordine degli Avvocati di Tunisi dopo un invito a comparire davanti alla giustizia a cui non ha ottemperato.

Lo rilanciano in rete alcuni attivisti, sottolineando le modalità dure utilizzate dai poliziotti, in abiti civili ma con il volto coperto da passamontagna. Durante l'azione sarebbe anche stato fermato e poi rilasciato anche un operatore di France 24. La giustizia tunisina aveva ordinato giorni fa un'indagine contro Dahmani dopo commenti sarcastici pronunciati sulla tv Carthage plus a proposito della situazione nel Paese, legata ai migranti provenienti dall'Africa subsahariana.