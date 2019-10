Tunisia al voto per il rinnovo del Parlamento: seggi aperti

Seggi aperti oggi in Tunisia dalle 8:00 alle 18:00 (19.00 ora italiana) per eleggere con il sistema proporzionale, i 217 membri del Parlamento. Oltre 7 milioni sono gli elettori chiamati alle urne, 15.737 i candidati suddivisi in 1.572 liste delle quali 722 indipendenti, 687 di partito e 163 di coalizione. Si tratta di un test fondamentale per la giovane democrazia tunisina che domenica 13 ottobre dovrà anche decidere il proprio presidente.