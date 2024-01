Tunisia, 4 morti e più di 40 intossicati per alcol adulterato

Quattro persone sono morte e più di 40 altre sono rimaste intossicate dopo aver ingerito alcol adulterato nel sud della Tunisia.

È stata aperta un'indagine per accertare le circostanze dei fatti e la persona che ha fornito la bevanda è stata arrestata, ha detto il portavoce del tribunale di Medenine. Sono in corso le analisi per determinare l'esatta composizione della sostanza che ha causato questa massiccia intossicazione.