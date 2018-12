Tunisi, scontri tra polizia e giovani manifestanti in periferia

Tensione e scontri tra forze dell'ordine e giovani manifestanti si sono verificati in serata nel sobborgo popolare di Tunisi. Lo rendono noto i media locali, secondo cui gli agenti hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti più violenti che hanno bruciato pneumatici tentando di bloccare la via pubblica. Disordini notturni si registrano in altre città da lunedì, giorno della morte del reporter precario Abdelrazzak Zorgui.