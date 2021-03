Tubinga, la città tedesca sfida il Covid con un "lasciapassare" giornaliero

Tubinga, cittadina nel sud della Germania, è in cima alle classifiche dei viaggiatori d'Europa. Il merito è del suo sindaco verde, Boris Palmer, che, in piena terza ondata Covid, ha scelto una via alternativa e sperimentale alla serrata globale. Nella cittadina vicino a Stoccarda, con un "ticket giornaliero" (Tagesticket), che si ottiene presentando un certificato con tampone negativo, gli abitanti ricevono un braccialetto per il libero accesso a negozi e bar. La riapertura ha sollevato un acceso dibattito in Germania. I contagi, a Tubinga, non sembrano diminuire, ma i dati raccolti attraverso questa sperimentazione saranno oggetto di studio universitario.