Usa, Trump attacca: "Violati miei diritti, diventerò un Mandela moderno"

Donald Trump torna a paragonarsi a Nelson Mandela.

In un lungo post su Truth, il suo social, accusa il giudice di New York Juan Merchan di violare i suoi diritti previsti nel Primo Emendamento. "Se vogliono mettermi in carcere per aver detto la verità, diventerò un moderno Nelson Mandela. Dobbiamo salvare il Paese da questi funzionari politici mascherati da giudici, e sono disposto a rinunciare alla mia libertà per questa causa", afferma l'ex presidente americano.