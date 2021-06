Trump: "Un annuncio sulle presidenziali Usa 2024 non è lontano"

ansa

Un annuncio sulle intenzioni di Donald Trump per le presidenziali Usa del 2024 "non è lontano". A dirlo è lo stesso ex presidente, sottolineando che comunque per ora è impegnato a "combattere la sinistra radicale, che ce l'ha con me ed è un male per il Paese". E alla domanda se Biden nel 2024 perderà nel 2024, Trump risponde: "Guardate l'inflazione. Raggiungerà i livelli di quando Jimmy Carter era presidente, livelli devastanti".