Trump rilancia l'appello: "L'esercito non sostenga regime di Maduro"

"Invitiamo ancora l'esercito venezuelano a non sostenere il regime di Maduro, che è un fantoccio di Cuba". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella conferenza stampa congiunta con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. "Tutte le opzioni sono sul tavolo per il Venezuela ma non abbiamo ancora preso le sanzioni più dure", ha aggiunto.