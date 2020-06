Trump: "Riforma polizia? Agenda sinistra radicale non passerà"

"Cose da pazzi! L'agenda della sinistra radicale non passerà". Lo ha scritto su Twitter Donald Trump, reagendo alle proposte di riforma della polizia. Il presidente Usa ha ribadito il suo no al taglio dei fondi per le forze dell'ordine. "Molti, come Minneapolis, vogliono chiudere i loro dipartimenti di polizia. E' pazzesco", ha aggiunto.