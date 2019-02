Trump proroga di un anno l'emergenza nazionale sulla Libia

Donald Trump proroga l'emergenza nazionale sulla Libia, dichiarata nel 2011: "La prolungo per un anno". "La situazione in Libia continua a porre una inusuale e straordinaria minaccia alla sicurezza nazionale e alla politica estera degli Stati Uniti e misure sono necessarie" per evitare il "dirottamento di asset da parte dei membri della famiglia Gheddafi e di altre persone che ostacolano" la riconciliazione nazionale della Libia.