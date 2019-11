Trump: "Passo positivo se Iran consegna agente Fbi ma male per nucleare"

"Se l'Iran è in grado di consegnare l'ex agente dell'Fbi rapito Robert A. Levinson, scomparso in Iran da 12 anni, sarebbe un passo molto positivo. Nello stesso tempo, in base alle informazioni e alle convinzioni, l'Iran ha arricchito e sta arricchendo l'uranio. Questo sarebbe un passo molto brutto!". Lo twitta Donald Trump.