Trump: "Ogni incriminazione è per me un distintivo d'onore"

Donald Trump, parlando con i suoi sostenitori delle azioni legali aperte nei suoi confronti, ricorda che "ogni incriminazione è per me un distintivo d'onore".

"È una persecuzione. Vogliono togliermi la mia libertà, ma non ci riusciranno. Sono l'unico candidato che può salvare l'America", sottolinea l'ex presidente. "Siamo in testa ai sondaggi nei confronti di Ron DeSantis e di Mike Pence, che ha solo il 5%. Non so ancora se parteciperò al dibattito repubblicano, devo ancora decidere", ha poi aggiunto.