L'ex presidente, hanno riferito i suoi legali, finora non è riuscito a trovare una compagnia di assicurazioni che copra la cauzione. I termini scadono a fine mese.

"Gli Usa difenderanno alleati Nato non morosi"

Trump ha poi parlato anche Nato. "Gli Stati Uniti difenderanno gli alleati della Nato che hanno soddisfatto gli obblighi di pagamento dell'alleanza", ha ribadito in un'intervista al politico britannico Nigel Farage, secondo quanto riportato dai media americani. A chi gli chiedeva se gli Stati Uniti ci sarebbero stati per gli alleati della Nato in regola con le spese per la difesa, l'ex presidente ha risposto: "Al 100%". "Gli Stati Uniti dovrebbero pagare la loro giusta quota, non quella degli altri", ha aggiunto Trump osservando che l'Alleanza "è più importante per loro che per noi. Noi abbiamo un bellissimo oceano che ci separa" dai problemi.