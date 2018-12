Trump minaccia: finanziare muro o chiudo il confine Usa-Messico

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ascolta durante una conversazione telefonica il presidente messicano Enrique Pena Nieto sul commercio nell'Ufficio ovale della Casa Bianca a Washington, DC, il 27 agosto 2018.

"Saremo costretti a chiudere completamente il confine meridionale se i democratici ostruzionisti non ci daranno i soldi per completare il muro e (non ci permetteranno di) cambiare anche le ridicole leggi sull'immigrazione che oberano il nostro Paese". Lo scrive il presidente americano Donald Trump in un tweet. Il presidente repubblicano vuole 5 miliardi di dollari per costruire il muro ma i democratici si rifiutano di finanziarlo.