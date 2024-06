Nel suo primo comizio (in Virginia) dopo aver vinto il duello tv con Joe Biden, Donald Trump ha detto che le persone arrestate per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 dovrebbero essere liberate immediatamente. Attaccando il suo avversario nella corsa alla Casa Bianca, il tycoon ha aggiunto: "Il problema di Biden non è l'età, non è quello, non ha altro problema che la sua incompetenza. E' malamente incompetente".