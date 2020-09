Trump: "Il coronavirus fa pensare all'Italia ma viene dalla Cina"

"Alcuni lo chiamano coronavirus e questo fa pensare a un luogo magnifico in Italia, ma il virus non è arrivato dall'Italia, bensì dalla Cina". Lo ha detto Donald Trump, ironizzando sul Covid, durante il suo comizio a Jacksonville, in Florida, per tornare a insistere su quella che ritiene l'origine del virus, quella cinese. Il presidente Usa ha poi ricordato che la pandemia ha ucciso fino ad oggi 200mila americani.