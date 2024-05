In attesa del verdetto della giuria sul suo processo per il caso pornostar, Donald Trump ha detto che "neppure Madre Teresa potrebbe respingere le accuse" che gli sono state rivolte e ha attaccato il giudice definendolo "corrotto e pieno di conflitti". La giuria si è ritirata in camera di consiglio dopo aver ricevuto le istruzioni dal giudice Juan Merchan e il verdetto è atteso entro la fine della settimana.