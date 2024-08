Usa, gaffe di Donald Trump sulla più alta onorificenza militare

Donald Trump è stato protagonista di una gaffe che rischia di alienargli i voti di veterani di guerra che sperava di conquistare anche grazie al suo vice JD Vance, ex marine in Iraq. L'ex presidente ha infatti affermato che la medaglia presidenziale della libertà, il più alto riconoscimento civile americano, è "molto meglio" della medaglia d'onore, il più alto riconoscimento militare per atti di eroismo, perché chi riceve la seconda è ferito o morto in battaglia. "Non è il primo insulto alle nostre truppe e ai nostri veterani", ha accusato VoteVets, un gruppo che sostiene i veterani democratici.