Trump: Fed sta tagliando i tassi, ma deve fare di più

"La Federal Reserve sta tagliando i tassi d'interesse ma dovrebbe allentarli di più e soprattutto allinearsi agli altri Paesi. Non stiamo giocando ad armi pari. Non è giusto per gli Stati Uniti. E' arrivato il momento per la Fed di condurre. Più allentamento e tagli". Questo il commento del presidente statunitense, Donald Trump, al taglio di mezzo punto dei tassi annunciato dalla Fed per contrastare gli effetti negativi del coronavirus.