Donald Trump ha convocato una conferenza stampa nel resort di Bedminster ma lo ha trasformato in uno show elettorale di quasi due ore. La metà del tempo è stato un monologo, un comizio, senza prendere domande dei reporter, e per questo la Cnn ha deciso di interrompere la diretta per poi riprenderla quando è stato concesso ai giornalisti la possibilità di fare domande. Durante le due ore Trump ha fatto attacchi diretti alla candidata democratica Kamala Harris.