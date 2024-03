Trump, cauzione da quasi 92 milioni per appello contro condanna diffamazione

L'ex presidente Usa Donald Trump ha versato una cauzione di 91,63 milioni di dollari per poter fare appello senza prima risarcire la scrittrice E.

Jean Carroll, che l'ha fatto condannare in primo grado per diffamazione. A gennaio, una giuria federale ha assegnato a Carroll un risarcimento di 83,3 milioni di dollari a seguito delle dichiarazioni diffamatorie di Trump in cui negava di averla violentata, dicendo che non era il suo tipo e accusandola di aver inventato l'accusa per aumentare le vendite del suo libro. Carroll non potrà riscuotere il risarcimento fino alla fine del processo d'appello.