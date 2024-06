"Joe Biden è una minaccia per la democrazia e una minaccia per la sopravvivenza e per l'esistenza del nostro stesso Paese". Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth poche ore prima del duello tv con il presidente. Alle 2:30 ora italiana infatti i due candidati alla Casa Bianca si scontreranno in una diretta tv, in vista delle presidenziali di novembre negli Stati Uniti.