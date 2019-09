Trump autorizza l'uso di risorse petrolifere strategiche

Donald Trump ha annunciato su Twitter, in seguito agli attacchi agli impianti sauditi, di aver autorizzato l'uso delle risorse petrolifere strategiche, "se necessario, in una quantità da determinare, sufficiente a mantenere forniti i mercati". Il presidente ha fatto sapere inoltre che gli Usa sono "pronti e carichi" per reagire agli attacchi contro Riad, precisando di attendere la conferma sulle responsabilità e le valutazioni dell'Arabia Saudita.