Trump attacca la procuratrice della Georgia che lo ha incriminato

Donald Trump attacca la procuratrice della contea di Fulton, Fani Willis, finita nella bufera per una presunta relazione con il procuratore speciale Nathan Wade, che avrebbe personalmente assunto per occuparsi dei sospetti tentativi dell'ex presidente di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia.

"Si è venuto a sapere" che Fani Willis "pagava sostanzialmente di più il suo fidanzato-amante rispetto a quello che lo stato della Georgia per legali più qualificati", afferma il tycoon sul suo social Truth. Le ultime rivelazione indicano che Willis e Wade hanno viaggiato insieme non per motivi di lavoro e che Wade ha acquistato biglietti aerei per tutti e due. Willis ha incriminato Trump, ma ora la sua posizione trema e il processo nei confronti dell'ex presidente rischia di slittare.