Trump allerta l'esercito per la carovana dei migranti dall'Honduras

Il presidente Donald Trump ha allertato l'esercito in vista dell'arrivo della carovana di 5mila migranti partita il 13 ottobre dall'Honduras. E' una "emergenza nazionale. Tristemente sembra che polizia ed esercito del Messico non siano in grado di fermare la carovana diretta verso il confine meridionale degli Stati Uniti", spiega Trump il quale lancia un allarme sicurezza: "Mescolati ci sono criminali e mediorientali sconosciuti".