Trump, "Addio New York": il presidente Usa sposta la residenza in Florida

Via da New York, dove è nato e ha costruito la sua immagine di successo, per trasferirsi in Florida, a Palm Beach, nella residenza di Mar-a-Lago, ribattezzata la Casa Bianca d'inverno. Donald Trump tradisce la sua "Grande Mela" per, come molti sospettano, motivazioni fiscali, dato che in Florida non ci sono tasse statali e locali sui redditi e neppure tasse immobiliari o di successione. E' stato lo stesso tycoon ad annunciarlo via Twitter.