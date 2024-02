Protesta dei trattori, von der Leyen: "Incentivi con sussidi per gli agricoltori"

La protesta dei trattori ottiene un primo risultato.

Il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sblocca la situazione degli incentivi pubblici per gli agricoltori europei. Parlando alla plenaria del Parlamento europeo, la numero uno dell'esecutivo comunitario ha sottolineato che "gli agricoltori hanno bisogno di un'argomentazione commerciale valida per le misure di miglioramento della natura, e forse noi non l'abbiamo fatta in modo convincente. Hanno bisogno un vero e proprio incentivo che vada oltre la semplice perdita di resa. I sussidi pubblici possono fornire tali incentivi".