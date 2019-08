Tragedia in Usa, incendio in un asilo in Pennsylvania: morti 5 bambini

Tragedia in Pennsylvania . Un incendio è divampato in un asilo e cinque bambini hanno perso la vita mentre una donna è rimasta ferita. L'episodio è avvenuto nella cittadina di Erie e si indaga sulle cause del rogo. Le autorità hanno reso noto che le vittime avevano tra gli otto mesi e i sette anni.

ILe fiamme si sono sviluppate di primo mattino e all'interno dormivano diversi bambini, visto che la struttura è aperta 24 ore su 24 per i genitori che lavorano di notte. Tra le vittime ci sono quattro fratellini, due maschi e due femmine tra i 10 mesi e gli otto anni, i cui genitori prestavano un servizio notturno. A raccontarlo ai media locali la nonna disperata.



Il quinto bambino morto non ha ancora un nome e non si se fosse un altro ospite della residenza o parte della famiglia che la gestisce. Una persona, la responsabile della struttura, è stata ricoverata in condizioni stabili.



A dare l'allarme un ragazzo di 17 anni che ha allertato i vicini. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e con l'aiuto di alcune persone sul posto ha permesso di mettere in salvo diversi bambini. Un ragazzino di 12 anni si è salvato salendo saltando dal tetto dell'edificio. Ma nonostante tutto la violenza dell'incendio non ha permesso di mettere tutti al sicuro. Ancora sconosciute le cause dell'incidente. Dalle prime rilevazioni sembra che le fiamme siano partite dall'area del soggiorno, al primo piano della casa, ma non è chiaro da dove si siano sprigionate. Si sarebbero quindi sviluppate molto rapidamente rendendo difficili i soccorsi.