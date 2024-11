Toronto, stormo di anatre contro il parabrezza di un aereo in volo: ferito il pilota

In seguito all’impatto con l’uccello, fenomeno noto con il nome di bird strike, l’equipaggio di volo ha trasmesso una chiamata di soccorso “pan pan”, espressione in codice utilizzata in situazioni di emergenza in cui non si verifica una minaccia alla vita delle persone a bordo, e ha richiesto un immediato atterraggio di emergenza all’aeroporto Pearson. L'aereo ha eseguito un unico giro sottovento a sinistra dell'aerodromo ed è atterrato in sicurezza senza ulteriori incidenti sulla pista 33L alle 14:11, circa 28 minuti dopo il decollo. Secondo un rapporto pubblicato dall'Aviation Herald, per trainare l'aereo fino al gate è stato necessario l'aiuto del personale di terra a causa della ridotta visibilità anteriore dovuta al parabrezza danneggiato.