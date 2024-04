Tornado in Oklahoma, almeno quattro morti

È di almeno quattro morti il bilancio di diversi tornado che si sono abbattuti sull'Oklahoma, negli Usa.

Il governatore Kevin Stitt ha dichiarato lo stato di emergenza in 12 contee in seguito ai danni riportati. Quasi 30mila persone sono rimaste senza elettricità. Le autorità hanno emesso allerte e avvisi di inondazioni per l'Oklahoma e altri Stati, tra cui Kansas, Missouri, Arkansas e Texas.