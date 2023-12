Tokyo, tassista investe e uccide un piccione: ora rischia il carcere

Le forze dell'ordine ritengono che l'uomo di 50 anni abbia volontariamente colpito diversi piccioni che stazionavano sul bordo della strada, accelerando eccessivamente dal semaforo con il suo taxi non appena è scattato il verde, nel quartiere di Shinjuku, al centro della capitale. Stando a quanto riferito, il forte rumore del motore ha spinto un passante sorpreso a denunciare l'incidente. L’autopsia disposta sul piccione, su richiesta degli inquirenti, ed effettuata da un veterinario, ha escluso ogni dubbio: è morto per il trauma dell’investimento. Dopo aver controllato le immagini di sorveglianza nelle vicinanze, e aver fatto un'altra verifica con la telecamera sul cruscotto della vettura, la polizia ha deciso il fermo con l'accusa di violazione della legge per la protezione della fauna selvatica.

I precedenti

La polizia ha definito il suo comportamento "altamente dannoso" per un autista professionista, prima di decidere di procedere con l'arresto, ha spiegato l'emittente Fuji TV. All'uomo è stata ritirata la licenza di guida per i taxi. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla necessità di normative più severe sulla crudeltà verso gli animali in Giappone. Con le stesse motivazioni, lo scorso luglio a Nagoya, un uomo di 63 anni è stato arrestato per aver avvelenato 13 corvi con del cibo contenente pesticidi perché "non sopportava il loro gracchiare al mattino nei pressi di un tempio, vicino al luogo in cui viveva".