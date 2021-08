Tokyo, Cio: 22 nuovi casi di Covid, nessun atleta

Ansa

Sono 22 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore tra persone legate in qualche modo all'Olimpiade di Tokyo. Lo fa sapere il Cio, tramite il portavoce Mark Adams, precisando che tra loro non ci sono atleti. Adams ha comunque voluto sottolineare gli sforzi fatti dai giapponesi per mettere in sicurezza i Giochi e contenere la pandemia.