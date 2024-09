Titanic, si stacca la ringhiera della prua della nave

Sempre secondo la Bbc, nonostante la perdita del lato sinistro della ringhiera della prua del Titanic, il team di ricercatori della Rms Titanic Inc è sorprendentemente riuscito a rilevare una statua di bronzo chiamata "Diana di Versailles". Diana è stata ritrovata a faccia in sù tra i vari detriti. L'opera era stata fotografata per la prima volta nel 1986 da Robert Ballard, noto per i suoi lavori di ricerca archeologica subacquea tra cui appunto la scoperta del Titanic nel 1985. Tuttavia, la precisa posizione della scultura non era nota. Tra le future spedizioni della Rms Titanic Inc c'è sicuramente l'intenzione di riportare Diana in superficie.