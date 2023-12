Per il Time, Taylor Swift è la persona dell'anno per il 2023.

Lo ha annunciato la rivista. La popstar statunitense ha battuto la concorrenza di Vladimir Putin, Xi Jinping e Barbie. È la prima volta nella storia che il magazine opta per un personaggio dell'entertainment come persona dell'anno. "Scegliere la persona dell'anno, qualcuno che rappresenti gli otto miliardi di persone del pianeta, non è compito facile, soprattutto in questo momento. Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nel 2023 ha portato la luce nel mondo", ha detto il direttore del Time Sam Jacobs.