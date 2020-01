TikTok, Garante per la privacy: "Serve una task force europea"

Il Garante per la privacy italiano ha chiesto al Comitato europeo per la protezione dei dati personali di attivare una task force per TikTok, il social network cinese che, utilizzato da milioni di utenti, consente di creare e condividere video. Il Garante ha segnalato "la necessità di procedere in maniera forte e coordinata, in considerazione della rilevanza di questo tipo di piattaforme, rivolte soprattutto ai più giovani".