Thailandia, subì atti di bullismo: uccide l'aguzzino 50 anni dopo

Malgrado fossero passati 50 anni dalla fine della scuola, non si era mai dimenticati dei torti e delle angherie subiti. Per questo motivo Thanapat Anakesri, non appena ha visto quel bullo che lo aveva perseguitato ogni giorno in gioventù, lo ha ucciso. E' successo in Thailandia, durante la classica rimpatriata tra vecchi compagni di classe, tutti quasi 70 anni.