Thailandia, l'ex primo ministro Shinawatra torna in libertà

L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra sarà rilasciato domenica, sei mesi dopo il suo ritorno da 15 anni di esilio volontario.

Shinawatra torna in libertà prima della fine della pena a causa del suo stato di salute. La conferma è stata data dal primo ministro Srettha Thavisin: "So solo che sarà il 18 febbraio. Non abbiamo parlato dei dettagli. Sarà fatto in conformità con la legge", ha detto.