Le inondazioni improvvise causate dalle forti piogge monsoniche in Thailandia hanno ucciso 22 persone negli ultimi giorni. Lo hanno affermato i responsabili della Protezione civile locale che hanno lanciato un nuovo allarme calamità, per ulteriori inondazioni in arrivo questa settimana. Fonti locali parlano di diciannove persone rimaste ferite e più di 30mila famiglie colpite dell'alluvione in 13 province negli ultimi 10 giorni.