Thailandia, opposizione "corre" in un parco, contro il governo

Oltre 10mila thailandesi hanno partecipato a una corsa organizzata in un parco nel nord di Bangkok in protesta contro il governo dell'ex generale Prayuth Chan-ocha, al potere dal golpe del 2014 e riconfermato in carica in controverse elezioni un anno fa. Lo riferisce il Bangkok Post, citando numeri forniti dalla polizia e dagli organizzatori.