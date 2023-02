Terremoto Turchia, mandati d'arresto contro 113 persone per crollo edifici

In Turchia il vice presidente ha dichiarato che sono stati spiccati mandati di arresto contro 113 persone per il sospetto che le loro azioni abbiano causato il crollo di edifici, presumibilmente, a causa del terremoto che ha colpito il Paese.

Una persona è già stata arrestata. Dopo i catastrofici terremoti del 1999, la Turchia ha rivisto le norme che disciplinano la costruzione di edifici residenziali nel Paese. In particolare, nel 2007 è stato adottato un codice per la costruzione delle abitazioni, tenendo conto dei requisiti necessari per la protezione antisismica.