Terremoto Croazia, a Petrinja crolla ospedale e asilo pieno di bimbi

Stando ai media locali, a Petrinja tra gli edifici crollati vi sarebbero il locale ospedale un asilo, dove sarebbe morto uno dei bambini ospitati. Non si ha notizia per ora di altre eventuali vittime. La popolazione impaurita si è riversata sulle strade e in luoghi all'aperto. Mobilitato anche l'esercito, in arrivo 300 soldati per prestare i primi soccorsi.