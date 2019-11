Terremoti, nuova scossa magnitudo 3.3 nella Bosnia centrale

Una nuova scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata in Bosnia centrale, colpita sabato da un forte sisma di magnitudo 5.1. Come riferiscono i media locali, l'epicentro del terremoto è stato localizzato a pochi chilometri da Travnik, a nord-ovest di Sarajevo. Finora non si hanno notizie di danni o di feriti.