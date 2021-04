Tensioni con l'Ucraina, il Cremlino: "La Russia non minaccia nessuno"

-afp

I movimenti delle forze armate russe nel Paese non devono destare allarme perché "Mosca non rappresenta una minaccia per le altre nazioni e nemmeno per l'Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La tensione è dovuta al fatto che nell'Ucraina meridionale, a detta di Peskov, "stanno scoppiando schermaglie che possono a malapena essere controllate" e per questo la Russia ha minacciato di interrompere le relazione con Kiev.