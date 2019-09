Tensione a Parigi, tornano i gilet gialli: scontri su Champs-Elysees

I gilet gialli tornano a manifestare a Parigi per quello che è l'atto 45 del movimento di protesta francese. Alta tensione a Parigi: sugli Champs-Elysees la polizia ha utilizzato lacrimogeni per disperdere gruppi di gilet gialli che volevano avvicinarsi alle zone vietate. Circa un centinaio le persone che sono state fermate per l'identificazione. Ad alcuni manifestanti sono state sequestrate pietre, mazze, e altri oggetti contundenti.