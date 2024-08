Telegram, Ft: Ue sta indagando per violazioni al Dsa

Telegram nel mirino della Commissione europea, che sta indagando se il servizio di messaggistica fondato da Pavel Durov abbia violato il Digital Services Act (Dsa), ovvero le regole digitali dell'Ue, sottostimando la sua base di utenti per evitare normative più severe applicabili alle grandi piattaforme online. Lo riporta in prima pagina il Financial Times. I funzionari sospettano che i 41 milioni di utenti dichiarati da Telegram in Ue siano stati volontariamente sottostimati per evitare di superare la soglia per una supervisione più stringente, fissata dall'Ue a 45 milioni di utenti.